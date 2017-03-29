Кирьос: после Australian Open я не хотел играть в теннис

16-я ракетка мира австралиецрассказал, как изменилось его отношение к теннису.«Я стал сильнее психологически. Я стараюсь бороться за каждое очко и оставаться позитивно настроенным, не сдаваться. Я очень много работаю над собой, стараюсь получать удовольствие не только от матчей, но и от тренировок.После поражения на Australian Open я был в депрессии, казалось, что вся страна против меня. Я не хотел играть в теннис в тот момент. Я просто сказал своей команде, что больше не буду играть. Огромное спасибо моей семье, которая была со мной и помогла в такие трудные времена», — приводит слова Кирьоса Sky Sports.