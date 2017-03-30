Конта: я знала, что матч с Халеп не закончен, пока мы не пожмём руки

Британка Йоханна Конта прокомментировала свою победу в четвертьфинале турнира в Майами над румынкой Симоной Халеп со счётом 3:6, 7:6 (9:7), 6:2. Йоханна стала первой британкой, дошедшей до полуфинала этих соревнований. Её следующей соперницей будет американка Винус Уильямс.
«Во втором сете я вела 3:0 и имела шансы сделать счёт 4:0, но Симона — невероятная теннисистка. Я знала, что матч не закончен, пока мы не пожмём руки. Я очень рада, что всё же вырвала победу. С нетерпением жду следующего матча.
Уверена, что в матче с Винус будет настоящая битва. Я уже встречалась с ней несколько раз. Уверена, этот матч по различным причинам станет прекрасной возможностью для меня», — цитирует Конту BBC.