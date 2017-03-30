Халеп: расстроена, что упустила победу, которая была у меня в руках

Румынка Симона Халеп поделилась впечатлениями после поражения от британки Йоханны Конты в четвертьфинале турнира в Майами со счётом 6:3, 6:7 (7:9), 2:6.
«Это был очень сложный матч. Мы демонстрировали игру высокого качества. Я была так близка к победе, не хватило лишь двух очков на тай-брейке. Однако Конта сыграла очень мощно и заслуженно победила. Я очень рада быть здесь после перерыва. Расстроена, что упустила победу, которая была у меня в руках. Но я уверена в себе. Моя игра на месте. Просто нужно провести больше матчей», — цитирует Халеп официальный сайт тура.