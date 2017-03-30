Кербер: я показала не лучший теннис, но Винус заслужила победу

Немка Анжелика Кербер прокомментировала своё поражение от американки Винус Уильямс в четвертьфинале турнира в Майами со счётом 5:7, 3:6.
«С начала матча Винус играла агрессивно. Она выполняла удары очень мощно. Думаю, сегодня я двигалась недостаточно хорошо, допускала много ошибок, что обычно не свойственно моей игре. Я показала не лучший теннис, но Винус заслужила победу. Сегодня она играла здорово.
Сезон для меня начался не так удачно, как хотелось бы, но я не драматизирую, так как всё ещё играю хорошо и выигрываю матчи. С нетерпением жду возможности вновь выйти на корт», — цитирует Кербер официальный сайт тура.