Надаль: матч с Фоньини станет хорошим испытанием для меня

Испанец Рафаэль Надаль поделился впечатлениями после победы над американцем Джеком Соком в четвертьфинале турнира в Майами со счётом 6:2, 6:3. За выход в финал он поспорит с итальянцем Фабио Фоньини.
«Думаю, я контролировал ситуацию на корте в первом сете. Во второй партии мне было важно удержать подачу при счёте 0:2 и 15:40, а затем сразу сделать обратный брейк. Эти позитивные для меня моменты в тех двух геймах серьёзно повлияли на соперника.
Я отлично знаю Фабио, он также прекрасно знает меня. Мы встречались несколько раз, и в паре матчей он меня побеждал. Это будет непростой поединок. Он сейчас играет отлично, так что это будет хорошее испытание для меня. Мне нужно будет сыграть в свой лучший теннис, продолжать действовать агрессивно, как сегодня. Надеюсь, у меня будут шансы», — цитирует Надаля официальный сайт тура.