Федерер: самые сложные матчи на «Мастерсах»? С Рафой в Майами-2005 и Риме-2006

Швейцарец Роджер Федерер, обыгравший в четвёртом круге турнира серии в Майами испанца Роберто Баутисту-Агута со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), вспомнил о своём дебюте на этих соревнованиях и назвал свои самые сложные матчи с испанцем Рафаэлем Надалем на «Мастерсах».
«Я впервые сыграл на „Мастерсе“ здесь, в Майами, в 1999-м. Мне предоставили „уайлд-кард“ после победы на Orange Bowl годом ранее на этом же корте. Но я сыграл ужасно. Тем не менее я до сих пор благодарен за тот „уайлд-кард“.
Самые сложные матчи на „Мастерсах“? Пожалуй, назову два. Один — финал турнира в Майами в 2005 году, когда я одолел Рафу со счётом 6:1 в пятом сете. Второй — поражение от Рафы в финале турнира в Риме в 2006-м со счётом 6:7 в пятой партии», — цитирует Федерера официальный сайт тура.