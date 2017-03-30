Бублик: как бы это обидно ни звучало, но в России до меня никому не было дела

Теннисист Александр Бублик, в ноябре 2016 года объявивший о смене спортивного гражданства с российского на казахстанское, признался, что очень доволен своим выбором и возвращаться в сборную России не намерен.
«Как бы это обидно ни звучало, но в России до меня никому не было дела. А теперь люди переживают за Бублика. И они делают всё для моей удачной карьеры. Это самое важное!
Теннисная федерация Казахстана, вот они реально волнуются за меня. Помогают, работают, создают условия, чтобы я хорошо играл. В России это было невозможно. Ещё в Астане прекрасный теннисный центр. Не знаю, как описать его словами. Но он очень крутой.
Если мы уже приняли решение играть за Казахстан, то я никогда не вернусь в сборную России. Обратно я уже не перейду», — цитирует Бублика «Спорт день за днём».