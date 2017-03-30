Чакветадзе сыграла в теннис с олимпийскими чемпионами Лондона и Рио-де-Жанейро

Спортсмены провели разминку с детьми, а Давит Чакветадзе несколько раз сорвал аплодисменты всех собравшихся, выполнив различные сальто.
«Аня стала мне очень близким человеком, и я стараюсь поддерживать её во всех вопросах и начинаниях. Это был мой первый опыт игры в теннис, я получил одни лишь положительные эмоции. Было приятно оказаться среди такого количества детишек, которые активно и живо реагировали на наше появление. Что касается меня, то совсем недавно команда по греко-римской борьбе выиграла Кубок мира, так что я практически приехал с корабля на бал. Сейчас мы готовимся к предстоящему чемпионату Европы», — сказал борец.
«Я благодарна Алле, Давиту и Александру за то, что они сумели приехать ко мне в Школу и пообщаться с детьми. Мы давно хотели с каждым из них встретиться на корте, и в какой-то момент я решила, что пора уже это организовать. К тому же дети в Школе постоянно просят меня познакомить их с кем-то из известных спортсменов. Мы захотели совместить приятное с полезным. Вообще в нашу Школу уже не первый раз приходят звезды спорта, и на мой взгляд, это положительно сказывается на желании детей ещё больше трудиться. После каждой такой встречи они дополнительно заряжены на тренировках», — сказала Анна Чакветадзе.