Сок: стараюсь прославлять красно-бело-синие цвета

17-я ракетка мира американецрассказал о своём отношении к выступлению за сборную США.«Я взволнован в преддверии четвертьфинала. Для меня большая честь выступать за сборную США, и я пользуюсь каждым шансом. И на Олимпиаде, и на Кубке Хопмана, и на Кубке Дэвиса я всегда выкладываюсь по максимуму и стараюсь прославлять красно-бело-синие цвета», — приводит слова Сока Tennis World.С 7 по 9 апреля Сок примет участие в четвертьфинальном матче Мировой группы Кубка Дэвиса с командой Австралии.