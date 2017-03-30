Юрген Мельцер впервые стал отцом
30 марта 2017, четверг. 18:38.
Теннис
Бывшая восьмая ракетка мира австриец Юрген Мельцер
, занимающий 156-е место в рейтинге АТР, впервые стал отцом. Супруга 35-летнего спортсмена, бывшая пловчиха Фабьен Надараджа
, родила мальчика, которого родители решили назвать Ноэлем
.
«Ничто не сравнится с отцовством. Спасибо моей невероятной жене Фабьен Мельцер-Надарадже за это абсолютное счастье. Добро пожаловать в мир, Ноэль», — написал Мельцер на своей странице в сети «Фейсбук».
Юрген Мельцер с сыном Ноэлем