ITF создаст переходный тур для юниоров и сократит число профессиональных игроков

Совет директоров Международной федерации тенниса одобрил программу реформ, которая предусматривает сокращение числа профессиональных игроков и создание в 2019 году новой серии соревнований Transition Tour, призванной помочь молодым теннисистам при переходе в профессионалы, сообщает официальный сайт ITF.Тур будет создан в результате преобразования турниров категории ITF с призовым фондом $ 15 тыс. На этих соревнованиях будут начисляться очки в рейтинг ITF, а не в рейтинги АТР и WТА. По задумке ITF, такая мера приведёт к сокращению числа профессиональных игроков до 750 мужчин и 750 женщин, что в свою очередь поможет игрокам больше зарабатывать.Отмечается, что реализация проекта будет проходить в тесном сотрудничестве с AТР и WТА.