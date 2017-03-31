Федерер отыграл два матчбола и победил Бердыха в 1/4 финала «Мастерса» в Майами

Швейцарец Роджер Федерер (4) в четвертьфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Майами переиграл чеха Томаша Бердыха (10) со счётом 6:2, 3:6, 7:6 (8:6). Теннисисты провели на корте 1 час 57 минут. 35-летний уроженец Базеля, занимающий шестое место в рейтинге АТР, исполнил 11 подач навылет, допустил 5 двойных ошибок, реализовал 3 брейк-пойнта из 8 и проиграл 2 гейма на своей подаче. На тай-брейке третьего сета Федерер отыграл два матчбола.
За выход в финал Роджер поспорит либо с немцем Александром Зверевым (16), либо с австралийцем Ником Кирьосом (12).
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:
Текстовая онлайн-трансляция матча Федерер — Бердых в Майами.