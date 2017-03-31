Настасе: Шарапова — русская, они более устойчивы к алкоголю

Экс-первая ракетка мира, капитан сборной Румынии на Кубке Федерации Илие Настасе поддержал россиянку Марию Шарапову, которая ранее призналась, что после дисквалификации начала употреблять больше алкоголя.
«Вне корта Шарапова может делать всё что хочет в рамках личной жизни. Наверняка у неё была сильная депрессия из-за невозможности играть. Что вы делаете в такие моменты?! Начинаете пить! Тем более она русская, они более устойчивы к алкоголю.
Допинг? Зачем он спортсменке в 29 лет? Вот мне 70, и, возможно, я в нём нуждаюсь», — приводит слова Настасе Digi Sport.
Шарапова была дисквалифицирована до 25 апреля 2017 года после обнаружения в её организме запрещённого препарата — мельдония. Ожидается, что бывшая первая ракетка мира сможет выйти на корт на турнире в Штутгарте 26 апреля.