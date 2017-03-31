Кирьос победил А. Зверева и сыграет с Федерером в полуфинале «Мастерса» в Майами

Австралиец(12) вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Майами. В четвертьфинальном поединке он одолел немца(16) со счётом 6:4, 6:7 (9:11), 6:3. Отметим, что Кирьос упустил 3 матчбола на тай-брейке второго сета и ещё 2 — в третьей партии, завершив встречу лишь с 6-й попытки.Игра продолжалась 2 часа 33 минуты. На счету Кирьоса 16 эйсов и 2 реализованных брейк-пойнта из 5. Зверев подал навылет 3 раза, совершил 5 двойных ошибок и не заработал ни одного брейк-пойнта.За выход в финал Кирьос поспорит со швейцарцем(4).