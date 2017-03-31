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Возняцки: остался лишь один матч, и я отдам все силы, чтобы выиграть его

31 марта 2017, пятница. 09:13. Теннис
Датчанка Каролина Возняцки поделилась впечатлениями после победы над чешкой Каролиной Плишковой в полуфинале турнира в Майами со счётом 5:7, 6:1, 6:1. В финале 26-летняя уроженка Оденсе сыграет с британкой Йоханной Контой.

«Это особенное событие для меня. Я несколько раз доходила до финала в Индиан-Уэллсе и однажды завоевала титул. Но здесь никогда не играла в финале. Кажется, лучшим результатом был полуфинал около пяти лет назад. Я не могу сказать, что испытывала здесь трудности, просто не могла добиться желаемых результатов.

Соперница очень мощно начала матч, сразу же выполнив несколько ударов навылет. Я сказала себе: „Хорошо, добро пожаловать в полуфинал“. Мне нужно было прибавить и выполнять удары мощнее, а также постараться принимать мяч раньше. Таким образом я смогла войти в игру.

Затем у меня были сетболы в первой партии. Проиграть тот сет было неприятно в психологическом плане. Нужно было вытягивать себя из непростой ситуации, но мне удалось хорошо начать вторую партию. Дальше я просто продолжала в том же духе.

Я старалась играть агрессивно, заставлять Каролину много двигаться и доставала много мячей. Даже когда она думала, что уже выиграла очко, я говорила себе: „Нет, я всё равно достану мяч“. Думаю, сегодня я принимала на приличном уроне. Кажется, это её расстраивало. Также я хорошо подавала в ключевые моменты. Моя вторая подача сегодня была эффективной.

Я очень довольна тем, что так далеко дошла. Остался лишь один матч, и я отдам все силы на корте, чтобы выиграть его. Однако мне будет противостоять очень сильная соперница. Тем не менее я буду относиться к этой игре, как к любой другой. Ты можешь победить, можешь проиграть, но если отдашь все силы, то можешь в любом случае гордиться собой. Надеюсь, что всё же смогу победить. Но главное — сыграть как можно лучше», — цитирует Возняцки официальный сайт тура.
Источник: WTA Сообщить об ошибке
Теги
Йоханна Конта Каролина Возняцки Каролина Плишкова
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