Плишкова: так хорошо со мной Возняцки ещё не играла

Чешка Каролина Плишкова прокомментировала своё поражение от датчанки Каролины Возняцки в полуфинале турнира в Майами со счётом 7:5, 1:6, 1:6.
«Я полностью выложилась в первом сете, так что в дальнейшем было сложно противостоять сопернице в долгих розыгрышах. Так хорошо со мной она ещё не играла. Сегодня она действовала отлично, не так много ошибалась. Она доставала все мячи, в том числе играя глубоко, так что мне было сложно демонстрировать агрессивный теннис», — цитирует Плишкову официальный сайт тура.