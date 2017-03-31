Федерер: мне очень повезло в концовке, но сегодня я сражался всем сердцем

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал свою победу в четвертьфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Майами над чехом Томашем Бердыхом со счётом 6:2, 3:6, 7:6 (8:6). 35-летний уроженец Базеля на тай-брейке третьего сета отыграл два матчбола. В полуфинале он сыграет с австралийцем Ником Кирьосом.
«На этом турнире у меня бывали тяжёлые поражения в матчах, которые я должен был выигрывать, вроде проигрыша Томашу несколько лет назад, а также Нисикори. Такое не забывается. Я рад, что сегодня сумел вырвать победу. Мне очень повезло в концовке, но сегодня я сражался всем сердцем. Я боролся, и Томашу пришлось прибавить. Игра получилась прекрасной.
Думаю, с годами мы лучше справляемся в давлением. С возрастом стараешься играть не так консервативно, когда это важно больше всего. Ты стараешься рискнуть, потому что знаешь, что это может принести прекрасный результат. Когда ты играешь активно, как молодой, то может произойти нечто прекрасное. Мне всегда важно было найти баланс в этом.
Матч с Кирьосом? Теннисисты молодого поколения любят играть на крупных аренах, и вера, которой они обладают, делает их очень сложными соперниками в конкретном матче. Вопрос в том, что они могут демонстрировать на корте каждый день. Как их разум и тело справляются с новыми стрессами? Бывает, что несколько недель ты чувствуешь себя прекрасно, бывает, что не очень. Это нормально, когда ты молод и ещё стараешься всё осознать: какое покрытие тебе лучше подходит или как играть с конкретными соперниками», — цитирует Федерера официальный сайт тура.