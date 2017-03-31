Стрыцова: у Шараповой нет друзей в туре. Она вообще ни с кем не разговаривает

Чешка Барбора Стрыцова прокомментировала предстоящее возвращение в тур россиянки Марии Шараповой, которая была дисквалифицирована до 25 апреля 2017 года после обнаружения в её организме запрещённого препарата — мельдония. Ожидается, что бывшая первая ракетка мира сможет выйти на корт на турнире в Штутгарте 26 апреля.
«Я не дружу с Шараповой. Не думаю, что с ней кто-то дружит в туре. У неё нет друзей. Она вообще ни с кем не разговаривает.
Не думаю, что предоставление ей „уайлд-кард“ — это нормальная ситуация. Когда ты делаешь нечто подобное, то должна понести наказание. Но это же Мария, что с этим можно сделать? Меня это бесить не будет. Я немного шокирована решением организаторов турнира в Штутгарте, но ничего не могу изменить. Так что и думать об этом не стоит.
Конечно, мне было бы приятно получить „уайлд-кард“, когда я возвращалась в тур, но я же не Шарапова. Для неё ничего не изменилось, она может играть в тех же турнирах, что и я. Я ничего против неё не имею. Если мне предстоит сыграть с ней, то я буду готовиться как обычно. Я не буду чувствовать, что обязана обыграть её. Не больше обычного. Это её проблема, она сделала это, это её карьера. Мне не нравится лишь то, что она может сыграть в среду, хотя мы, возвращаясь с Кубка Федерации, вынуждены будем играть во вторник. Я не против неё, а против этих правил», — цитирует Стрыцову The Telegraph.