Бердых: работа, которую я проделал после Индиан-Уэллса, начала приносить плоды

Чех Томаш Бердых поделился впечатлениями после поражения от швейцарца Роджера Федерера в четвертьфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Майами со счётом 2:6, 6:3, 6:7 (6:8).
«Я проделал немало работы между турнирами в Индиан-Уэллсе и Майами. Думаю, здесь это принесло свои плоды, что очень важно. Полагаю, что это только начало. Начало года получилось непростым для меня, но сезон длинный. Тот, кто будет свежее и мощнее во второй части сезона, тот будет очень опасным соперником», — цитирует Бердыха официальный сайт тура.