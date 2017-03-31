Кирьос: Зверев будет постоянно вынуждать меня становиться сильнее

Австралиец Ник Кирьос прокомментировал свою победу в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Майами над немцем Александром Зверевым со счётом 6:4, 6:7 (9:11), 6:3 и поделился ожиданиями от встречи со швейцарцем Роджером Федерером.
«Я уважаю его игру. Он уже обыгрывал одних из лучших теннисистов мира. Я знал, что не могу показать 75-80% своей игры, а должен выложиться по полной. Сегодня мне это удалось.
Мы со Зверевым будет встречаться ещё много раз. Он будет играть ещё лучше. Ему лишь 19 лет, я на два года старше. Мне также нужно будет прибавлять. Он будет постоянно вынуждать меня становиться сильнее.
Сейчас Роджер играет просто невероятно. Он проводит прекрасный сезон. Федерер выглядит очень здорово. Он отлично двигается. Сейчас я не буду слишком много думать о предстоящем матче. Мне будет важно мощно подавать и выполнять сильные удары. Это мой игровой стиль, который помогает добиваться успеха. Именно так и нужно будет играть», — цитирует Кирьоса официальный сайт тура.