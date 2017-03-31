Конта: в игре с Возняцки будет много долгих розыгрышей. Она же пробежала марафон

Британка Йоханна Конта прокомментировала свою победу в полуфинале турнира в Майами над американкой Винус Уильямс со счётом 6:4, 7:5 и поделилась ожиданиями от встречи с датчанкой Каролиной Возняцки.
«Думаю, матч мог сложиться и по-другому, поэтому я так рада, что смогла использовать больше возможностей, чем соперница. Каждый раз, когда мне предстоит встретиться с Винус, я жду битвы. В этом году она играет на очень высоком уровне. Винус находится в отличной форме, поэтому что я знала, что она будет бороться до конца.
В матче с Возняцки будет много долгих розыгрышей. Она одна из лучших атлетов в туре. Ради бога, она даже пробежала марафон. Я уверена, что буду много бегать, доставая мячи. Надеюсь, финал получится отличным», — цитирует Конту официальный сайт тура.