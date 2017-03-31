Федерер: меня не беспокоит шум во время теннисных матчей

35-летний уроженец Базеля швейцарский теннисист Роджер Федерер, отец двух пар близнецов, который в полуфинале турнира в Майами сыграет с австралийцем Ником Кирьосом, заявил, что шум болельщиков во время теннисных матчей его не беспокоит.
Меня не беспокоит, когда иногда во время матча может закричать ребенок. За то время, что я играю в теннис, я к этому привык, это часть игры. Честно говоря, я думаю, что это даже хорошо, когда в определённый момент на трибунах в теннисе становится очень шумно, потом всё затихает, а затем болельщики вновь начинают кричать. Я считаю, что это делает атмосферу на теннисных матчах особенной», — приводит слова Федерера USA today.