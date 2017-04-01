Мирза и Стрыцова стали финалистками «Мастерса» в Майами в паре

Теннисистка из Индиии чешка(3) вышли в финал турнира в Майами в парном разряде. В полуфинале они обыграли швейцарку Мартину Хингис и Чань Юнжань из Тайваня (5) — 6:7 (6:8), 6:1, [10:4].Поединок продолжался 1 час 28 минут. На счету Мирзы и Стрыцовой 1 эйс, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 6. Хингис и Чань Юнжань подали навылет 1 раз, допустили 1 ошибку на подаче и использовали 2 брейковых шанса из 7.В финале «Мастерса» Мирза и Стрыцова сыграют с канадкой Габриэлой Дабровски и китаянкой Сюй Ифань.