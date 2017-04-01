Надаль: счастлив вновь сыграть в финале такого крупного турнира

Испанец Рафаэль Надаль поделился впечатлениями от победы над итальянцем Фабио Фоньини со счётом 6:1, 7:5 в полуфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Майами.
«Я здорово подавал и не позволил Фабио создать ни одного брейк-пойнта за весь матч. Это позволяет вам оставаться спокойным, когда вы не реализуете свои возможности на приёме.
Конечно, я очень рад, что вышел в финал. Неважно, с кем мне предстоит там сыграть. Я просто счастлив вновь выйти в финал и сыграть в решающем матче такого крупного турнира», — приводит слова Надаля официальный сайт АТР.