Кирьос: я готов сражаться за каждое очко при любом счёте, чего не было раньше

Австралиец Ник Кирьос, уступивший в полуфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Майами швейцарцу Роджеру Федереру со счётом 6:7 (9:11), 7:6 (11:9), 6:7 (5:7), заявил, что доволен своим выступлением, несмотря на поражение.
«Я чувствую, что уровень моего тенниса сейчас высок. Но главное, что я готов сражаться за каждое очко при любом счёте, чего не было раньше. Конечно, я эмоциональный парень, поэтому в матче с Федерером было много подъёмов и спадов, но в целом я играл хорошо и по-настоящему боролся.
Думаю, я сделал усилие над собой, чтобы усердно тренироваться каждый день. У меня сейчас есть отличная команда, которая очень помогает мне. Я получаю удовольствие от тренировок», — приводит слова Кирьоса официальный сайт АТР.