Фоньини: Надаль настроился на решающие розыгрыши второго сета

Итальянец Фабио Фоньини, уступивший в полуфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Майами испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 1:6, 5:7, прокомментировал ход встречи.
«Думаю, два сета были как из разных матчей. Первый сет я провалил, а вот во втором стал играть в свой теннис. Думаю, он понимал, что я прибавляю и играю всё лучше, а потому судьбу партии решат несколько розыгрышей. Рафа смог настроиться на решающие розыгрыши. У нас была отличная борьба, но он выиграл», — приводит слова Фоньини официальный сайт АТР.