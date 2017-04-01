Иванович: я хочу иметь детей, но время ещё не пришло

Экс-первая ракетка мира сербка Ана Иванович прокомментировала переезд вместе с супругом Бастианом Швайнштайгером в Чикаго, где он будет выступать за футбольный клуб «Чикаго Файр».
«Я счастлива. Это будет наш первый постоянный дом. Я всегда говорила, что являюсь цыганкой, так что появление постоянного места жительства — особенный момент для меня. Я хочу иметь детей, но время ещё не пришло. Я хочу посвятить время себе и своим интересам. Будет любопытно попробовать себя в индустрии красоты», — приводит слова Иванович Gala.