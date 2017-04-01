Директор турнира в Штутгарте: Шарапова получила WC по спортивному принципу

Директор турнира в Штутгарте Маркус Гюнтхардт ответил на критику в адрес соревнований за предоставление «уайлд кард» россиянке Марии Шараповой, чья дисквалификация за нарушение антидопинговый правил истекает 26 апреля.
«Давая „уайлд кард“ Шараповой, мы руководствовались исключительно спортивными принципами и былыми результатами Марии на нашем турнире. Она не только выиграла пять турниров серии „Большого шлема“ и была первой ракеткой мира, но и трижды побеждала в Штутгарте. Трибуны буквально кипели, когда Мария выступала. Так что она внесла значительный вклад к росту спроса на билеты в последние годы», — приводит слова Гюнтхардта Suddeutsche Zeitung.