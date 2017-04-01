Казионова и Рыбакина выиграли турнир ITF в Стамбуле в парном разряде
1 апреля 2017, суббота. 20:19.
Теннис
Российские теннисистки 18-летняя Екатерина Казионова
и 17-летняя Елена Рыбакина
стали победительницами турнира ITF в Стамбуле в парном разряде, в двух сетах обыграв в финальном матче вторую пару соревнований, гречанку Элени Данилиду
и Владу Экшибарову
из Израиля, со счётом 6:1, 6:3. Теннисистки провели на корте 59 минут. Россиянки трижды подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали четыре брейк-пойнта из восьми. На счету проигравших — три двойные ошибки.