Казионова и Рыбакина выиграли турнир ITF в Стамбуле в парном разряде

Российские теннисистки 18-летняяи 17-летняястали победительницами турнира ITF в Стамбуле в парном разряде, в двух сетах обыграв в финальном матче вторую пару соревнований, гречанкуиз Израиля, со счётом 6:1, 6:3. Теннисистки провели на корте 59 минут. Россиянки трижды подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали четыре брейк-пойнта из восьми. На счету проигравших — три двойные ошибки.