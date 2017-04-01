Федерер: чувствую, справиться с Надалем будет, как взобраться на гору

Швейцарский теннисистрассказал об ожиданиях от предстоящей встречи с испанцемв финале турнира в Майами.«Чувствую, справиться с Надалем будет, как взобраться на гору. Он ещё не выигрывал этот турнир. Прямо сейчас он свежее, чем я, но это не проблема. К воскресенью я буду готов.Это будет особенная встреча — снова с Рафой на этом турнире. Я заинтригован тем, как Надаль вернулся после тех трудностей, которые у него были в прошлом году. Сейчас всё как в старые добрые времена. Сейчас мы играем друг с другом каждую неделю и никак не можем наиграться. Надеюсь, это не последняя наша встреча», — приводит слова Федерера официальный сайт тура.