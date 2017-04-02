Конта: победы показывают, что ты на правильном пути

Британка Йоханна Конта поделилась эмоциями от победы над датчанкой Каролиной Возняцки со счётом 6:4, 6:3 в финале турнира в Майами.
«В матче с такой сильной соперницей, как Каролина, необходимо играть агрессивно и держать концентрацию до конца. Она борется за каждое очко и никогда не сдаётся. Я рада, что смогла полностью выполнить тактический план на игру.
Я всегда мечтала выигрывать турниры „Большого шлема“ и быть первой в мире. Для этого я упорно работаю. Победы показывают, что ты на правильном пути, а поражения мотивируют. Надеюсь, что в день, когда я повешу ракетку на гвоздь, смогу сказать себе, что отдала всё и полностью реализовала свой потенциал», — приводит слова Конты официальный сайт WТА.