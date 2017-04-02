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Возняцки: могу вынести много полезного для себя из этих двух недель

2 апреля 2017, воскресенье. 09:42. Теннис
Датчанка Каролина Возняцки, уступившая в финале турнира в Майами британке Йоханне Конте со счётом 4:6, 3:6, прокомментировала своё выступление на соревнованиях.

«Я пыталась бороться, но Йоханна играла очень хорошо и агрессивно. В первом сете при счёте 4:4 я стала ошибаться и проигрывать розыгрыши, которые надо выигрывать, если ты хочешь побеждать в таких матчах.

Думаю, могу вынести много полезного для себя из этих двух недель. Это было хорошее выступление. Я понимаю, что многое делаю правильно. Буду работать над ошибками и прогрессировать. В целом я покидаю США с оптимистическим настроем», — приводит слова Возняцки официальный сайт WТА.
Источник: WTA Сообщить об ошибке
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Йоханна Конта Каролина Возняцки
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