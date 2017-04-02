Мело: не каждый день удаётся выиграть «Мастерс-1000»

Бразилец, победивший вместе с поляком Лукашем Куботом на турнире серии «Мастерс-1000» в Майами в парном разряде, поделился впечатлениями от достигнутого успеха.«Я чувствую себя счастливым. Не каждый день удаётся выиграть „Мастерс-1000“. У нас был шанс сделать это на турнире в Индиан-Уэллсе, но получилось всё сейчас. Для нас очень важно пройти через это испытание и победить. Я чувствую себя здесь как дома. В Майами очень много бразильцев, поддержка которых помогает», — приводит слова Мело официальный сайт АТР.