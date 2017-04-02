Мойя: если кто-то и может остановить Федерера, то это Надаль

Экс-первая ракетка мира испанец Карлос Мойя, входящий в тренерский штаб своего соотечественника Рафаэля Надаля, поделился ожиданиями от финала турнира серии «Мастерс-1000» в Майами между Рафаэлем и швейцарцем Роджером Федерером.
«Главное, не дать Федереру быстро повести в счёте, как это было в Индиан-Уэллсе. Турнир в Майами подходит Рафе, который отлично справляется с трудными условиями. Надо не дать Роджеру играть агрессивно и загонять Рафу далеко за заднюю линию. Надалю надо хорошо подавать и не пускать Роджера вперёд в счёте, тогда швейцарец может занервничать.
Роджер показывает лучший теннис в карьере. Не знаю, сколько это будет продолжаться, но сейчас он очень хорош. Но если кто-то и может его остановить, то это Надаль. Для меня Рафа всегда фаворит. Будет трудно, но мы в нём уверены», — приводит слова Мойи El Espanol.