Хингис: сейчас теннисистки взаимозаменяемы, все фамилии заканчиваются на «ова»

Экс-первая ракетка мира швейцарка Мартина Хингис назвала нынешнее поколение теннисисток менее интересным, чем то, которое играло раньше.
«Я думаю, что сегодняшние игроки более похожи друг на друга и взаимозаменяемы. Наше поколение было одним из лучших в истории. Сёстры Уильямс, Штеффи Граф, Моника Селеш, Дженнифер Каприати. Мы все были не похожи друг на друга и вместе двигали теннис вперёд. А сейчас болельщики с трудом различают игроков, все фамилии которых заканчиваются на „ова“. Может, я преувеличиваю, но всё идёт в этом направлении», — приводит слова Хингис Westfälische Rundschau.