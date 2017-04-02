Федерер: финал 2005 года в Майами против Надаля стал переломным в моей карьере

Перед 37-м матчем с Рафаэлем Надалем швейцарец Роджер Федерер вспомнил первый финал с испанцем в Майами. Тогда, в 2005 году, победу в пяти сетах праздновал Федерер.
«Этот матч должен стать очень интересным, потому что у нас был эпический финал в Майами в 2005 году. Он был невероятным. Это был переломный момент в моей карьере, если совсем честно. Не помню, сколько точно мы играли, где-то порядка четырёх часов. Но помню, что я чувствовал. Мне пришлось научиться драться, и я доказал себе и своей команде, что могу побеждать в таких матчах. В итоге это оказался матч против того, кто стал одним из моих основных конкурентов. Наверняка Рафа по-особенному сыграет здесь снова. Конечно, я рад за него, что он вернулся и как он играет после возвращения, после всех проблем, которые были у него в прошлом году”, — приводит слова Федерера официальный сайт АТР.