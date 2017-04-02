Надаль: играть на харде сложно, это агрессивное покрытие

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал отсутствие на турнире в Майами многих топ-теннисистов, среди которых Новак Джокович, Энди Маррей, Ришар Гаске, Гаэль Монфис.
«Не знаю, травмирован ли Новак. На этой неделе он играет в Кубке Дэвиса. Я не уверен, что он травмирован. У Гаске аппендицит. Такое со многими случается. Это не травма. Со мной такое тоже было. Не знаю, что происходит с Энди. Очевидно, что в Майами он не играет, хотя ему очень нравится этот турнир, так что с ним что-то происходит.
Но в то же время очевидно, что это совпадение неслучайно. Когда ты большую часть времени играешь на харде, это сложно для твоего организма. Это агрессивное покрытие», — приводит слова Надаля пресс-служба турнира.