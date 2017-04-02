Федерер обыграл Надаля в финале «Мастерса» в Майами

Швейцарец Роджер Федерер (4) завоевал титул турнира серии «Мастерс-1000» в Майами, обыграв в финале испанца Рафаэля Надаля (5) со счётом 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 35 минут. Федерер 5 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 9. На счету Надаля 4 эйса и 1 двойная ошибка.
Федерер завоевал 91-й титул в карьере, третий — в сезоне. Швейцарец в третий раз выиграл «Мастерс» в Майами, а также в третий раз победил испанца в 2017 году. Счёт в личном противостоянии стал 23-14 в пользу Надаля.