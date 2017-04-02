Федерер пожелал Надалю выиграть турнир в Майами

После победы над Рафаэлем Надалем в финале турнира серии «Мастерс-1000» в Майами со счётом (6:3, 6:4) Роджер Федерер пожелал сопернику однажды выиграть эти соревнования.
«Поздравляю, Рафа, тебя с тем, что ты успешно вернулся в мировой теннис. Я наслаждаюсь матчами против тебя. Мы начали наши взаимоотношения в 2004 году, когда ты ещё был мальчиком, а превратился в настоящего мужчину. У нас было много прекрасных матчей. Я не всегда получал удовольствие от них (улыбается), но в основном да. Я желаю тебе выиграть наконец турнир в Майами. Я тебе это сказал после нашего финала в 2005 году и повторю это сейчас: ты слишком хорош, чтобы не победить на этом соревновании», — сказал Федерер на награждении.