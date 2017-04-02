Федерер стал лидером по количеству финалов на турнирах серии «Мастерс»

Сыграв в финале турнира серии «Мастерс-1000» в Майами, швейцарский теннисистстал единоличным лидером по количеству проведённых финалов на турнирах серии «Мастерс». В Майами Федерер провёл 44-й финал. 26 раз швейцарец завоевывал титул, 18 раз терпел поражение.Ранее Федерер делил лидерство в этом рейтинге с сербом, на счету которого осталось 43 финала турниров серии «Мастерс» (30 побед – 13 поражений). Столько же стало и у испанца– 43 финала (28 побед – 15 поражений).