Журналист поздравил Надаля с победой после проигрыша Федереру в Майами

После финального матча турнира серии «Мастерс-1000» в Майами произошёл курьёз. Напомним, в решающем поединкепобедилсо счётом 6:3, 6:4, однако один из журналистов на пресс-конференции после игры поздравил испанского теннисиста с победой.«Поздравляю с победой. Какие чувства вы сейчас испытываете?» — спросили у Надаля. Рафаэль напомнил, что он проиграл матч, после чего журналист постарался выйти из неловкого положения, сказав: «Да, знаю, но это победа в любом случае».