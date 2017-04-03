Плишкова возглавила чемпионскую гонку WTA, Конта — вторая, Возняцки — третья

В новой версии чемпионской гонки WTA от 3 апреля чешка Каролина Плишкова поднялась на первую строчку, британка Йоханна Конта — на вторую, датчанка Каролина Возняцки — на третью. Лучшая из россиянок, Елена Веснина, опустилась на седьмую позицию.
Чемпионская гонка WТА. 3 апреля
1 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 2151.
2 (9). Йоханна Конта (Великобритания) — 2075.
3 (5). Каролина Возняцки (Дания) — 2045.
4 (1). Серена Уильямс (США) — 2030.
5 (4). Винус Уильямс (США) — 1936.
6 (3). Элина Свитолина (Украина) — 1655.
7 (6). Елена Веснина (Россия) — 1402.
8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 1265.
9 (7). Кристина Младенович (Франция) — 1166.
10 (10). Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия) — 1158.
…
14 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 867.
28 (28). Наталья Вихлянцева (Россия) — 474.
40 (50). Екатерина Александрова (Россия) — 376.
44 (41). Екатерина Макарова (Россия) — 368.
51 (44). Дарья Касаткина (Россия) — 341.
58 (54). Евгения Родина (Россия) — 300.
80 (70). Анна Блинкова (Россия) — 224.
98 (90). Ирина Хромачёва (Россия) — 173.