Федерер стал четвёртой ракеткой мира, Надаль — пятой

В обновлённом рейтинге ATP от 3 апреля швейцарец Роджер Федерер поднялся на четвёртую строчку, испанец Рафаэль Надаль — на пятую, хорват Марин Чилич — на восьмую. Лучший из россиян, Карен Хачанов, опустился на 55-ю позицию.
Рейтинг ATP. 3 апреля
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 11 960.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 7915.
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) – 5785.
4 (6). Роджер Федерер (Швейцария) – 5305.
5 (7). Рафаэль Надаль (Испания) – 4735.
6 (5). Милош Раонич (Канада) – 4345.
7 (4). Кей Нисикори (Япония) – 4310.
8 (9). Марин Чилич (Хорватия) – 3385.
9 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3385.
10 (10). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 3265.
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55 (52). Карен Хачанов (Россия) — 877…
63 (60). Даниил Медведев (Россия) — 789…
74 (68). Андрей Кузнецов (Россия) – 690…
88 (87). Михаил Южный (Россия) – 624.