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Федерер стал четвёртой ракеткой мира, Надаль — пятой

3 апреля 2017, понедельник. 09:15. Теннис
В обновлённом рейтинге ATP от 3 апреля швейцарец Роджер Федерер поднялся на четвёртую строчку, испанец Рафаэль Надаль — на пятую, хорват Марин Чилич — на восьмую. Лучший из россиян, Карен Хачанов, опустился на 55-ю позицию.

Рейтинг ATP. 3 апреля

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 11 960.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 7915.
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) – 5785.
4 (6). Роджер Федерер (Швейцария) – 5305.
5 (7). Рафаэль Надаль (Испания) – 4735.
6 (5). Милош Раонич (Канада) – 4345.
7 (4). Кей Нисикори (Япония) – 4310.
8 (9). Марин Чилич (Хорватия) – 3385.
9 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3385.
10 (10). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 3265.

55 (52). Карен Хачанов (Россия) — 877…
63 (60). Даниил Медведев (Россия) — 789…
74 (68). Андрей Кузнецов (Россия) – 690…
88 (87). Михаил Южный (Россия) – 624.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Карен Хачанов Марин Чилич Рафаэль Надаль Роджер Федерер
Новости. Теннис
3 апреля 2017, понедельник
11:32 Надаль: мне кажется, что борьба была упорнее, чем можно судить по счёту
10:30 Лучич-Барони сыграет с Крунич в первом круге турнира в Чарльстоне
10:24 Доналдсон поднялся на пятую строчку в чемпионской гонке U21, Медведев — второй
09:31 Федерер: до звания первой ракетки мира мне ещё далеко
09:16 Сок поднялся на седьмую строчку в чемпионской гонке ATP, Кирьос — на 10-ю
09:15 Федерер стал четвёртой ракеткой мира, Надаль — пятой
09:05 Плишкова возглавила чемпионскую гонку WTA, Конта — вторая, Возняцки — третья
09:04 Конта стала седьмой ракеткой мира, Кузнецова — девятой
02:54 Веснина и Гаврилова сыграли в теннис на территории Чарльстонского колледжа
01:41 Журналист поздравил Надаля с победой после проигрыша Федереру в Майами
00:37 Жук не смогла выйти в основную сетку турнира в Монтеррее
00:01 Дабровски и Ифань выиграли турнир в Майами в парном разряде
2 апреля 2017, воскресенье
23:26 Федерер стал лидером по количеству финалов на турнирах серии «Мастерс»
22:58 Федерер пожелал Надалю выиграть турнир в Майами
22:16 Федерер не будет играть на грунтовых турнирах до «Ролан Гаррос»
22:03 Надаль: надеюсь, мне не придётся ждать ещё три года, чтобы выйти в финал
21:54 Федерер обыграл Надаля в финале «Мастерса» в Майами
20:57 Неделько выиграл турнир ITF в Анталье
19:12 Текстовая онлайн-трансляция матча Федерер — Надаль в Майами
18:31 Надаль: играть на харде сложно, это агрессивное покрытие
17:57 Федерер: финал 2005 года в Майами против Надаля стал переломным в моей карьере
15:51 Хингис: сейчас теннисистки взаимозаменяемы, все фамилии заканчиваются на «ова»
15:31 Беккер — Кирьосу: оставайся на этом пути, и ты выиграешь
14:35 Мойя: если кто-то и может остановить Федерера, то это Надаль
12:56 Кубот: победа на турнире в Майами — очень эмоциональный момент
11:07 Мело: не каждый день удаётся выиграть «Мастерс-1000»
10:57 Надаль: Федерер играет потрясающе
09:42 Возняцки: могу вынести много полезного для себя из этих двух недель
09:35 Конта: победы показывают, что ты на правильном пути
01:10 Хромачёва сыграет с Корне в первом круге турнира в Монтеррее
00:55 Возняцки: теперь придётся пробиваться в четвёртый финал
00:45 Кубот и Мело выиграли «Мастерс» в Майами в парном разряде
1 апреля 2017, суббота
23:38 Александрова стартует на турнире в Чарльстоне матчем с Янкович
22:44 Жук вышла во 2-й раунд квалификации на турнире в Монтеррее
22:19 Федерер: чувствую, справиться с Надалем будет, как взобраться на гору
21:57 Конта завоевала титул на турнире в Майами, обыграв Возняцки
20:19 Казионова и Рыбакина выиграли турнир ITF в Стамбуле в парном разряде
19:23 Текстовая онлайн-трансляция матча Конта — Возняцки в Майами
18:29 Нисиока перенесёт операцию на колене 4 апреля
18:07 Александрова выиграла турнир ITF в Круаси-Бобур, завоевав 7-й титул ITF
16:09 Монова и Лапко выиграли турнир ITF во Франции в парном разряде
15:26 Директор турнира в Штутгарте: Шарапова получила WC по спортивному принципу
14:46 Иванович: я хочу иметь детей, но время ещё не пришло
13:03 Джокович опубликовал расписание на ближайшие месяцы
12:58 Хьюитт: психологическое состояние Томича не позволяет ему представлять Австралию
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