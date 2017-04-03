Доналдсон поднялся на пятую строчку в чемпионской гонке U21, Медведев — второй

Американец Джаред Доналдсон поднялся на пятую строчку в чемпионской гонке среди теннисистов не старше 21 года, его соотечественники Эрнесто Эскобедо и Фрэнсис Тиафо — на седьмую и девятую соответственно. В топ-10 вошли хорват Борна Чорич и канадец Денис Шаповалов. Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на второй позиции. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.
Чемпионская гонка U21. 3 апреля
1 (1). Александр Зверев (Германия) — 565.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 305.
3 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 251.
4 (4). Андрей Рублёв (Россия) — 246.
5 (18). Джаред Доналдсон (США) — 203.
6 (5). Тейлор Фритц (США) — 200.
7 (9). Эрнесто Эскобедо (США) — 191.
8 (12). Борна Чорич (Хорватия) — 185.
9 (10). Фрэнсис Тиафо (США) — 182.
10 (14). Денис Шаповалов (Канада) — 178.