Надаль: мне кажется, что борьба была упорнее, чем можно судить по счёту

Испанец Рафаэль Надаль поделился впечатлениями после победы над швейцарцем Роджером Федерером в финале турнира серии «Мастерс-1000» в Майами со счётом 3:6, 4:6.
«Думаю, я близок к желаемой форме. Я демонстрирую теннис высокого уровня и верю, что могу выигрывать крупные турниры. Я уже трижды играл в финалах в этом году и сегодня уступил теннисисту, который в этом сезоне проиграл всего один матч.
Мне кажется, что борьба была упорнее, чем можно судить по счёту. Я хорошо играл на протяжении всего турнира и могу оценить своё выступление позитивно. Я получил немало рейтинговых очков и заряд уверенности перед самой важной частью сезона для меня, которая стартует всего через две недели.
Надеюсь, я буду хорошо готов к турниру в Монте-Карло. Когда я в целом играю хорошо, то на грунте это помогает мне ещё больше. Мне нужно упорно работать. Я с нетерпением жду грунтового сезона. Сейчас я думаю о небольшом отдыхе на Мальорке. Буду очень рад вернуться домой после полутора месяцев отсутствия. Затем начну готовиться на грунте. Это моя цель — подготовиться к грунтовому сезону. Если я найду свой ритм и спокойно справлюсь со сменой покрытия, то буду одним из претендентов на победу», — цитирует Надаля официальный сайт тура.