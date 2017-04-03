Пуиг и Риске вышли во второй круг турнира в Чарльстоне

Олимпийская чемпионка Моника Пуиг из Пуэрто-Рико вышла во второй круг турнира в Чарльстоне, так как её соперница, чешка Катержина Синякова (16), отказалась от продолжения борьбы в третьем сете при счёте 4:6, 6:2, 4:1 в пользу Пуиг. К этому моменту теннисистки провели на корте чуть более двух часов. Пуиг 4 раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 из 9 брейк пойнтов. На счету Синяковой 3 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.
В другом матче первого круга американка Элисон Риске выиграла у соотечественницы Кейлы Дей (WC) со счётом 7:5, 4:6, 6:0. Риске во втором круге сыграет с Дарьей Гавриловой (9) из Австралии.