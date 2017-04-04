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Одзаки и Дей — кандидаты на звание «Прорыв месяца»
4 апреля 2017, вторник. 10:22.
Теннис
Официальный сайт WTA объявил о начале голосования в категории «Прорыв марта». На это звание претендуют японка
Риса Одзаки
и американка
Кейла Дей
.
Проголосовать можно на официальном
сайте
тура.
Победительница будет объявлена 7 апреля.
Источник:
WTA
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23:26
Федерер стал лидером по количеству финалов на турнирах серии «Мастерс»
22:58
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22:03
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Какое поражение Роджера Федерера, на ваш взгляд, самое неожиданное в карьере?
Олимпиада-2004. 2-й круг. Бердых – 6:4, 5:7, 5:7.
Индиан-Уэллс-2007. 2-й круг. Каньяс – 5:7, 2:6.
Майами-2007. 4-й круг. Каньяс – 6:7, 6:2, 6:7.
Олимпиада-2008. 1/4 финала. Блэйк – 4:6, 6:7.
Уимблдон-2011. 1/4 финала. Цонга – 6:3, 7:6, 4:6, 4:6, 4:6.
Уимблдон-2013. 2-й круг. Стаховский – 7:6, 6:7, 5:7, 6:7.
Гамбург-2013. 1/2 финала. Дельбонис – 6:7, 6:7.
US Open-2013. 4-й круг. Робредо – 6:7, 3:6, 4:6.
Australian Open-2015. 3-й круг. Сеппи — 4:6, 6:7, 6:4, 6:7.
Дубай-2017. 2-й круг. Донской – 6:3, 6:7, 6:7.
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