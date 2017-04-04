Пуиг: обожаю грунт. Особенно когда, уходя с корта, вижу, какая я грязная

Олимпийская чемпионка пуэрториканка Моника Пуиг поделилась впечатлениями после выхода во второй круг турнира в Чарльстоне. Её соперница, чешка Катержина Синякова, отказалась от продолжения борьбы в третьем сете при счёте 4:6, 6:2, 4:1 в пользу Пуиг.
«Всегда приятно возвращаться на грунтовое покрытие. Но, к сожалению, в этом матче моей сопернице пришлось сняться в третьем сете. До этого момента мы показывали игру высокого качества. Во втором сете стали заметны проблемы Катержины со спиной. Я старалась сохранять концентрацию, потому что иногда бывает так, что теннисистка, ощущая дискомфорт, начинает выполнять удары мощнее и играет активнее. Я старалась действовать внимательно.
Я обожаю играть на грунте. Не так сильно люблю зелёный грунт, потому что вообще не замечаешь, что это грунт. Мне нравится красное покрытие. Люблю моменты, когда, уходя с корта, вижу, какая я грязная.
Не нужно особо менять стиль своей игры на этом покрытии. Нужно лишь немного адаптировать его в вопросах тактики и других вещах. Мы с тренером поработали над этим, чтобы действовать с умом», — цитирует Пуиг официальный сайт тура.