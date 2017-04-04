Павлюченкова: я довольна тем, как справилась в непростых условиях

Россиянка Анастасия Павлюченкова поделилась впечатлениями после победы над немкой Татьяной Марией в первом круге турнира в Монтеррее со счётом 6:1, 6:3.
«Я довольна своей игрой в этом матче. В стартовом матче турнира всегда приходится нелегко. Я рада, что сумела сыграть очень уверенно. Соперница отлично подавала, но мне удавалось хорошо действовать на приёме.
Условия здесь отличаются от других турниров, также сказывается высота над уровнем моря. Это нелегко, если честно. Но я довольна тем, как справилась в таких условиях», — цитирует Павлюченкову официальный сайт тура.