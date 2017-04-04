Гарсия: я очень рада, что смогла вернуться в игру и вновь найти свой ритм

Француженка Каролин Гарсия поделилась эмоциями после выхода во второй круг турнира в Монтеррее. На старте соревнований она обыграла мексиканку Ренату Сарасуа со счётом 4:6, 6:2, 6:3.
«Это был очень сложный матч. Думаю, я играла довольно плохо, но стоит сказать, что мне противостояла молодая соперница, о которой я знала не так уж много. Она много боролась, бегала и не так часто ошибалась.
Я очень рада, что смогла вернуться в игру и вновь найти свой ритм. Конечно, перед следующим матчем мне предстоит проделать немало работы, но самое главное — мне удалось пройти дальше», — цитирует Гарсию официальный сайт тура.